Brennsteiner: „Leider hat er es nicht verlernt“

Fünfter, Zweiter, Vierter - wie im Jahr davor ist Stefan Brennsteiner im Winter 2021/22 in den absolut letzten Riesentorläufen der Weltcup-Saison zu einer starken Form aufgelaufen. Bei Olympia in China ging der Salzburger trotz sehr guter Leistung wie auch im WM-Riesentorlauf 2021 letztlich leer aus. All das soll sich in der anstehenden Wettkampfserie 2022/23 ändern. Die WM in Courchevel/Meribel bietet die Chance auf seine erste Einzelmedaille, bis dahin ist Konstanz gefragt. Doch der Schweizer Parade-Skifahrer Marco Odermatt wird (natürlich) etwas dagegen haben. „Leider hat er es nicht verlernt“, so Brennsteiner.