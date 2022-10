Trotz CL-Pleiten: Juventus hält an Trainer fest

Für Juventus Turin setzte sich in Haifa am vierten Spieltag der Champions League eine Saison zum Vergessen fort. Die „Alte Dame“ fand überhaupt nicht ins Spiel und lag bereits nach sieben Minuten zurück, nachdem Haifas Omer Atzili in der Mitte völlig frei stehend den Ball über die Linie brachte. Auch danach war Haifa stärker, Tjaronn Chery traf aber nur die Latte (13.).