„Nie und nimmer Rot!“ Aufreger in Salzburg-Gruppe

0:2 gegen den FC Chelsea in der Champions League - AC Milan hat in der Salzburg-Gruppe einen Rückschlag erlitten. In Mailand spielte den Londonern auch der Spielverlauf in die Karten. Der frühere Chelsea-Profi Fikayo Tomori sah eine umstrittene Rote Karte nach einer vermeintlichen Notbremse im Strafraum. „Das war für mich kein Elfmeter und nie und nimmer eine Rote Karte“, sagte Sky-Experte Andreas Herzog.