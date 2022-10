Schachtar Donezk gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

„Es ist noch ein langer Weg. Wir haben davor noch ein Spiel, und ich werde möglicherweise am Dienstag ein bisschen mehr rotieren und den Spielern, die sich am meisten müde fühlen, eine Pause gönnen“, kündigte Real-Trainer Carlo Ancelotti an. Ob Alaba darunter sein wird, wird sich weisen. Der 30-jährige Innenverteidiger verpasste in dieser Saison bisher noch keine Partie. Am vergangenen Mittwoch hatten die Madrilenen zu Hause im „Hinspiel“ gegen Donezk dank Toren von Rodrygo (13.) und Vinicius Junior (28.) mit 2:1 die Oberhand behalten.