Real-Star unterirdisch: „Weiße Fahne gehisst“

„Kein gewonnener Zweikampf, keine gefährliche Aktion in Richtung Tor, eine schwache Passquote sowie eine miese Körpersprache“, beschreibt „Real Total“ den schwachen Auftritt von Hazard, der die schlechteste Note bekam. „Anders als am ersten Spieltag in Glasgow konnte der Flügelspieler seine Chance an diesem Abend nicht nutzen, sodass seine frühe Auswechslung nur konsequent war. In der Form keine Option für den Klassiker gegen den Erzrivalen.“ Am Wochenende trifft Real Madrid im Liga-Hit auf den FC Barcelona.