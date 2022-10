Viele bunte Luftschlösser für den Schwedenplatz

Wirtschaftskammer präsentiert Masterplan

Nun wagt sich die Wirtschaftskammer Wien an diese Aufgabe heran. „Der 1. Bezirk braucht ein umfassendes und sinnvolles Nutzungskonzept“, so Präsident Walter Ruck. Zentrale Elemente des Masterplans: Mehr Begegnungszonen, Beschattung durch luft- und wasserdurchlässige Segeltücher sowie eine Neugestaltung des Schwedenplatzes. Grundvoraussetzung sei der Erhalt aller Verkehrsfunktionen, aber deutlich mehr Grün und eine bessere Aufteilung. Die Kammer will damit eine Diskussionsgrundlage schaffen. Wieder einmal.