Deutschland verlängert Kontrollen zu Österreich

Kritik an Bestimmungen in Serbien

Zu den aktuellen Bewegungen tragen laut Faeser unter anderem die Visa-Bestimmungen in Serbien bei. Die serbische Regierung müsse ihre „inakzeptablen“ Visa-Regelungen an die der Europäischen Union anpassen. Alexandar Vulin, der dortige Innenminister, kündigte jedenfalls bereits an, die Regeln für bestimmte Länder zu verschärfen. Zuletzt kamen vor allem Menschen aus Indien und Tunesien nach Serbien.