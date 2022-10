Weltmeister Verstappen: „Wir waren richtig wütend“

Zwei Ausfälle in den ersten drei Rennen in Bahrain, Saudi-Arabien und Australien - so lautete die Bilanz zu Saisonbeginn von Verstappen. Der Rückstand auf Ferrari-Star Charles Leclerc wuchs auf 46 Punkte. Für den Titelverteidiger eine ungewohnte Situation. „Wir waren richtig wütend“, zitiert „Speedweek.com“ den 25-Jährigen nach dem Gewinn seines zweiten WM-Titels zu. „Wir wussten, dass wir die Probleme mit der Standfestigkeit schnell in den Griff bekommen mussten. Aber gleichzeitig bewahrten wir die Ruhe. Wir waren zu keinem Zeitpunkt niedergeschlagen. Es herrschte eher eine Stimmung in der Art von: ‘Die Saison ist so lang, da kann noch viel passieren‘“, so Verstappen.