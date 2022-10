Braunauer spenden Gästen im Hofbräuhaus Schatten

Nicht nur ein Großauftrag, sondern auch eine Order mit viel Prestige! Schirmhersteller Doppler aus Braunau produziert derzeit für das Hofbräuhaus in München die Gastgarten-Schirme. Ein Bier im Schatten wird an der Kult-Gastro-Adresse in Bayern ab der Gastgarten-Saison 2023 unter Schirmen „made in Austria“ genossen.