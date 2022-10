Roma-Star vor WM-Aus: „Es geht ihm sehr schlecht“

Ist das bitter! Sein Treffer zum 2:1-Endstand der AS Roma gegen Lecce bedeutete für Paulo Dybala wohl zugleich das Aus für die Weltmeisterschaft in Katar. Der Argentinier verletzte sich beim Antritt zum Elfmeter am Oberschenkel und musste direkt ausgewechselt werden. „Es geht ihm schlecht, um nicht zu sagen sehr, sehr schlecht“, erklärte Trainer Jose Mourinho im Anschluss an die Partie eine Teilnahme am Turnier für unwahrscheinlich.