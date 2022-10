Nobelpreis für Wirtschaft an Finanzkrisen-Forscher

Zum Abschluss der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben wurden am Montag in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm die Preisträger in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften verkündet. Geehrt wurden die US-Ökonomen Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond und Philip H. Dybvig. Sie erforschen - vereinfacht gesagt - das Bankwesen und Finanzkrisen.