Panini und die Gänsehautmomente beim Fußball

Welche besonders guten Momente verbinden Sie mit Fußball? Gerade in einem WM-Jahr wie heuer werden viele bei dieser Frage sicherlich auch an das Sammeln, Tauschen und Kleben von Panini-Stickern denken. Seit 1970 begleitet Panini die Fußball-Weltmeisterschaften traditionell mit den offiziellen WM-Stickern - und hat damit schon ganze Generationen an Sammlerherzen höherschlagen lassen, wie das italienische Traditionsunternehmen jetzt auch in einem berührenden Video (siehe oben) zum Ausdruck bringt.