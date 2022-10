Handball: Wiener Neustadt und Atzgersdorf weiter

Knapp aber doch sind die Handballerinnen von WAT Atzgersdorf in die dritte Runde des European Cups eingezogen. Am Tag nach der 19:22-Niederlage bei Düdelingen setzte sich Österreichs Vizemeister neuerlich auswärts am Sonntag mit 22:18 durch und ist mit dem Gesamtscore von 41:40 weiter.