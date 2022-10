„Dadurch bin ich sicher reifer geworden“

… einen klaren Kopf, den es für gute Leistungen benötigt:

Mit Blick auf die Weltmeisterschaft war es die richtige Entscheidung zu bleiben. Ich fokussiere mich immer auf die Mannschaft, bin ein Spieler von Salzburg. Was in den nächsten Monaten passiert, wird man sehen, ausschließen kann man im Fußball nie etwas. Jetzt hoffe ich erst einmal, dass wir am Dienstag in Zagreb gewinnen.