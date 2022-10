Diese zehn Geräte helfen Ihnen beim Kostensenken

Nummer 1: Zeitschaltuhr

Wer kennt es nicht: Handykabel, Teekocher, Kaffeemaschine - sie alle hängen meist durchgehend an der Steckdose, auch wenn die Geräte gerade gar nicht genutzt werden. Das frisst freilich unnötig viel Strom. Eine Zeitschaltuhr zahlt sich also aus - mit ihr lässt sich ein Stromkreis zu gesetzten Zeiten ab- bzw. wieder anschalten. Langfristig können Sie so nicht nur Strom, sondern auch Geld sparen. Übrigens: Es gibt digitale und analoge Zeitschaltuhren - letztere verbrauchen weniger Strom!