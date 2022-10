Klagenfurt gegen Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Er konstatierte „von der Leistung her auf jeden Fall Fortschritte“, dennoch müsse man weiter hart arbeiten. Etwa an der Tatsache, dass Matthias Maak und Co. in den bisherigen zehn Matches nur einmal nicht 0:1 zurücklagen. „Wir müssen versuchen, den Spielverlauf in unsere Richtung zu bewegen. Wenn es uns gelingt, selbst in Führung zu gehen, ergeben sich Räume, die wir dann nützen können“, betonte Mader.