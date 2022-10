Ukraine in annektierten Gebieten auf dem Vormarsch

Etwa im Osten der Region Charkiw, wo ukrainische Einheiten nach Angaben von Selenskyj zahlreiche Ortschaften zurückeroberten (siehe Video oben). „Die ukrainische Armee kommt im Süden des Landes ziemlich rasch voran. Das ist Teil unserer gegenwärtigen Verteidigungsoperation. Dutzende Dörfer sind schon von diesem russischen Pseudo-Referendum befreit worden, und das allein in Cherson, Charkiw, Luhansk und Donezk“, erklärte der Präsident am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache.