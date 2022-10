ÖSV-Überraschungsmann steht vor nächstem Schritt

From Zero to Hero! Wie schnell es im Skisport gehen kann, hat Johannes Strolz in der vergangenen Saison gezeigt. Im Sommer 2021 stand der Vorarlberger noch kurz vor dem Karriereende, wenige Monate später war er Weltcup- und Doppelolympiasieger. Ein anderer Vorarlberger flog nach der Saison 2019/20 ebenfalls aus allen ÖSV-Kadern - und ist nun am besten Weg nach vorne.