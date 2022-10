KTM fährt wegen Vier-Tage-Woche jetzt zweigleisig

„An den vier Tagen wird länger gearbeitet, dafür gibt’s dann längere Freizeitphasen“, sagt Vorstand Viktor Sigl, der die Einführung der Vier-Tage-Woche in der Motorrad-Montage schon für die Zeit direkt nach der Sommerpause, also Ende August, angekündigt hatte. Mit etwas Verspätung, weil noch mit den Betriebsräten an einer Vereinbarung gearbeitet werden musste, wurde nun bei KTM erst mit Oktober das neue Schichtmodell eingeführt, in das auf eigenen Wunsch gewechselt werden kann.