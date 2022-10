Iga Swiatek sagt für „Billie Jean King Cup“ ab!

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat ihren Startverzicht beim Billie Jean King Cup angekündigt und zugleich Kritik an den Verbänden WTA und ITF geübt! „Ich habe lange darüber nachgedacht und es mit meinem Team immer wieder besprochen, aber ich werde nicht in der Lage sein, den Billie Jean King Cup in Glasgow zu spielen. Und das macht mich traurig“, teilte die 21-jährige Polin am Montag auf Instagram mit.