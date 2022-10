SK Sturm machte in Vorsaison 2,25 Mio. Euro Gewinn

Positive Kennzahlen wurden auch in einigen anderen Bereichen vermeldet. Mit 6400 Abos konnte man für die laufende Saison schon rund 800 Dauerkarten mehr als 2021/22 absetzen. „Ticketing, Sponsoring und Merchandising haben sich in der letzten Saison sehr gut entwickelt“, erzählte Tebbich. Das Merchandising habe sich in den vergangenen sechs Jahren verdreifacht, die Mitgliederzahl wuchs seit dem Amtsantritt von Jauk im Jänner 2012 von etwa 1000 auf aktuell 4050. Noch in diesem Jahr soll die 5000er-Marke geknackt werden.