Dringend notwendige Heimsanierung hängt in Luft

Debatte über Absiedelung

Von der beim Land zuständigen Bildungsreferentin LH-Vize Christine Haberlander erwarten sich Scheutz und SP-Landtagsabgeordneter Mario Haas klare Worte. „In der Landtagssitzung hat Haberlander eine Absiedelung des Schülerheims in den Raum gestellt haben, falls sich die Gemeinde nicht an der Sanierung beteilige. Wortwörtlich tätigte sie im Rahmen der Anfrage mehrfach die Aussage, wenn die Gemeinde an der Schule und am Heim kein Interesse hat, dann soll sie es kundtun. Antworten, wie die Gemeinde über zwei Millionen Euro für eine Sanierung aufbringen soll, lieferte sie nicht“, so Haas.