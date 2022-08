Sanierung des desolaten Internats wackelt weiter

Ort muss 2,66 Millionen Euro zahlen

Er rechnet mit Kosten von 16 Millionen Euro. „Es war üblich, dass beim Neubau und der Erweiterung der Bund 60 Prozent und das Land den Rest übernimmt. Jetzt will das Land, dass die Gemeinde 2,66 Millionen Euro beisteuert. Als Ort mit 750 Einwohnern können wir keine so hohe Summe aufbringen“, so Scheutz.