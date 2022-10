Nach Festnahme: Verfahren gegen Krankl eingestellt

Wie ausführlich berichtet, war Krankl am 14.8. im Anschluss an das 2:1 des LASK gegen Rapid am VIP-Parkplatz des Paschinger Fußballstadions von sechs Polizisten abgeführt worden. Der „Goleador“ wurde freilich nur vorübergehend festgenommen, dennoch sorgte die von einigen als übertrieben gewertete Polizeiaktion für enormes Aufsehen.