Hertha BSC gegen Hoffenheim - ab 15.30 Uhr LIVE

Hertha ist einer von drei aktuellen Bundesligisten, bei dem die TSG eine positive Auswärtsbilanz hat (neben Köln und Augsburg). TSG-Cheftrainer Andre Breitenreiter feiert am Spieltag, am 2. Oktober 2022 seinen 49. Geburtstag. Als Spieler gelang Breitenreiter gegen die Hertha sein einziger Dreierpack in der Bundesliga (im September 2000 bei Unterhachings 5:2-Heimsieg).