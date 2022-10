Neusiedler See: „Fahren Saison sicher fertig!“

An der tiefsten Stelle hat der Neusiedler See derzeit noch etwa einen Meter. Bis jetzt konnten die Fahrradfähren zwischen Illmitz und Mörbisch normal verkehren. Mittlerweile ist das aber bei starkem Südwind eine Herausforderung, wie Stefan Gangl von der Schifffahrt Gangl in Illmitz und Roman Drescher von der Drescher Line in Mörbisch wissen.