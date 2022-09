Neusiedler See: „Naturjuwel muss erhalten bleiben“

Am runden Tisch nahmen unter anderem Vertreter der Landtagsparteien, Experten des Landwirtschafts- und des Klimaschutzministeriums sowie Vertreter von Landwirtschaftskammer, WWF, BirdLife, Berufsfischern, oder der Biologischen Station Illmitz teil. „Alle Beteiligten waren sich einig, dass es sich um ein Naturjuwel handelt, das in seiner Einzigartigkeit erhalten bleiben muss“, erklärte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Es sei einhellige Meinung gewesen, dass man den See und die Salzlacken nicht austrocknen lassen dürfe.