„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man weg ist“

Am Samstag will Rapid bei WSG Tirol den nächsten Schritt aus der Krise machen, zumindest sportlich für etwas Ruhe sorgen. Eine Job-Garantie hat im Hütteldorfer Chaos ohnehin keiner mehr. Aber Sportchef Zoki Barisic bezieht klar Stellung: Warum er von Trainer Ferdiand Feldhofer überzeugt ist, was „Zoki raus“-Rufe bei ihm bewirken und wer in Rapids Präsidium soll(te).