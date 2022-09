Kärntner Polizei fasst internationalen Seriendieb

Dieb in mehreren Ländern unterwegs

„Auch im Burgenland, in der Steiermark und in seiner Heimat hat er Diebstähle begangen“, schildert der Chefinspektor weiter. Durch die Kärntner Polizei konnte der 21-Jährige von den Polizisten in Kroatien überführt werden. „Der Mann war nie alleine unterwegs, hatte drei Mittäter“, gibt Jahn bekannt. Die drei Diebe konnten jedoch noch nicht gefasst werden. „Die Identität der Verdächtigen ist uns jedoch bekannt.“