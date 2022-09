„Ich habe fertig“: ORF-Sportlegende (65) tritt ab

„Erlauben Sie mir jetzt zum Abschluss noch 30 Worte in eigener Sache“, erklärte Berger, der am 14. September seinen 65. Geburtstag feierte, bei seiner emotionalen Verabschiedung. Und fügte hinzu: „Danke an Sie, geschätztes Publikum, für Ihr ungebrochenes Interesse am aktuellen Sport, den ich Ihnen heute ein letztes Mal präsentieren durfte.“