Planen Sie im Winter wieder „Urlaub wie früher“?

Für viele Österreicher zählt der Skiurlaub jedes Jahr zum Pflichtprogramm. Durch die Lockerungen der Corona-Regelungen könnte dieser heuer vielleicht auch wieder „wie früher“ werden. Doch mit den vielen Teuerungen ist die Zeit auf der Piste ein Kostenfaktor, den sich einige wohl nicht mehr leisten können oder wollen. Wie sieht es in der „Krone“-Community aus? Planen Sie Ihren Winterurlaub so wie damals? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!