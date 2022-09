Nach Haller: Erneut Hodentumor bei Fußballer

Im Frühjahr wurde in der Deutschen Bundesliga bei Marco Richter (Hertha BSC) und Timo Baumgartl (Union Berlin) Hodenkrebs festgestellt. Während Ersterer wenige Wochen danach wieder auf dem Platz stand, feierte Baumgartl am Wochenende nach fünf Monaten sein Comeback. Dortmunds Haller musste wie der Union-Kicker mit einer Chemo-Therapie behandelt werden und arbeitet derzeit an seiner Rückkehr auf den grünen Rasen.