Weniger Sozialhilfebezieher - trotz Teuerung

Die Zahl der Bezieher von Mindestsicherung und Sozialhilfe ist 2021 um 4,6 Prozent zurückgegangen - wie auch schon 2020. Heuer setzt sich der Trend fort, trotz Pandemie und Teuerung. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) sieht den Grund dafür in den Unterstützungsleistungen. Sie hätten die sozialen Folgen der Corona-Pandemie gemildert. Er sei „zuversichtlich, dass die Maßnahmen gegen die aktuellen Teuerungen ähnlich positiv wirken“, so Rauch am Donnerstag.