E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Der 26-jährige Grazer fuhr gegen 14.10 Uhr mit einem Kleintransporter auf der St.-Peter-Hauptstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Hausnummer 230 beabsichtigte er nach rechts in den Moosbrunnweg einzubiegen. Dabei dürfte er einen auf dem dortigen Radfahrstreifen in die selbe Richtung fahrenden E-Scooter-Lenker übersehen haben. Der 29-jährige Scooter-Fahrer aus Graz versuchte nach rechts auszuweichen, kam jedoch zu Sturz und wurde im Bereich des linken Beines vom rechten Hinterrad des Kleintransporters überrollt. Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.