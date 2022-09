„Rot-Lauf“ in Neusiedl und kein Sieger im Derby!

Aufreger hat es in der letzten Runde der 3. Liga genügend gegeben. Da machten sich die Schiedsrichter das Leben oft selbst schwer - dem Strafsenat wird in dieser Woche sicher nicht fad werden. Vor allem in der Regionalliga Ost hat es eine Flut an roten Karten für Teamoffizielle und Trainer gegeben. Fußball wurde aber auch gespielt - im Video gibt es die neue Sendung der 3. Liga.