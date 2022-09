Altach-Ladies zerlegten Wacker Innsbruck mit 9:0

Gegen Wacker nutzte Summer auch die Chance, ein wenig zu rotieren. So spielte etwa Lisa-Maria Metzler von Beginn an der Seite von Francesca Calo in der Innenverteidigung, während die etatmäßige Kapitänin Verena Müller vorerst auf der Bank Platz nahm. „Es ist wichtig, möglichst vielen Spielerinnen Einsatzminuten zu geben“, unterstrich der Coach.