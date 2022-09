Schlepper raste mit 180 km/h vor der Polizei davon

Weitere Verfolgungsjagd

Schon einige Stunden zuvor war es in Andau im Bezirk Neusiedl am See ebenfalls zu einer Verfolgungsjagd eines Schlepperautos gekommen. Der Lenker - ein 43-jähriger Ukrainer - versuchte sich einer Polizeikontrolle beim Grenzübergang zu entgehen, in dem er mit weit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Nach kurzer Flucht konnten ihn Polizeibeamte in Tadten anhalten und festnehmen. Der Schlepper wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Im Wagen waren sechs Migranten, die ebenfalls einen Asylantrag stellten.