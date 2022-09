Boxer, sonst droht in der Heimat die Todesstrafe

Doch von Anfang an: 2019 war der heute 28-Jährige mit der iranischen Nationalmannschaft auf dem Weg zu einem internationalen Turnier in Debrecen, bei dem auch die israelische Staffel vertreten gewesen wäre. Doch der Iran erkennt Israel als Staat nicht an, wäre das entsprechende Duell also ausgelost worden, hätte Kahraze nicht antreten dürfen. Der damalige nationale Halbschwergewichtsmeister hätte aber jedenfalls gegen die Israelis boxen wollen, hatte er sich doch mit seinem Trainer ein Jahr auf das Turnier vorbereitet. Doch seine Einstellung wurde ihm zum Verhängnis …