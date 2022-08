33.416 Migranten nahe der Grenze aufgegriffen

Ein ähnliches Bild bot sich der Bevölkerung am Sonntag zeitig in der Früh in gewissen Teilen des Bezirkes Güssing. In Bildein, Gaas, einer Ortschaft der Gemeinde Eberau, und Steinfurt, einem Ortsteil von Strem, tauchten fast zeitgleich 76 Flüchtlinge auf.