Siebenkämpferin Schuler startet dritte Rekordjagd

An diesem Wochenende wartet in Linz eines der letzten großen Highlights der Leichtathletik-Freiluftsaison 2022: die österreichischen Mehrkampfmeisterschaften. Die große Favoritin bei den Damen heißt Chiara Schuler. In Abwesenheit der - von der Papierform her - drei besten rot-weiß-roten Mehrkämpferinnen will sich die 21-jährige Vorarlbergerin ihren zweiten Staatsmeistertitel nach 2019 sichern und eventuell eine weitere Rekordmarke aufstellen.