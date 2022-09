Lukaschenko hackt Holz für „frierende“ Europäer

Der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich in einem skurrilen Video über die Energiesorgen der EU lustig gemacht. Darin sieht man den 68-jährigen Putin-Vertrauten beim Holzhacken. „Wir werden Europa nicht erfrieren lassen“, bot Lukaschenko in dem Beitrag im Staatsfernsehen seine Hilfe an.