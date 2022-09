Land schickt Energiespar-„Rezeptbuch“ in Haus

Ein „Rezeptbuch“ zum Energiesparen sollen alle Haushalte in Oberösterreich demnächst per Post bekommen. Der Energiesparverband OÖ hat im Auftrag des Landes die Broschüre mit einer Auflage von rund 700.000 Stück erarbeitet. Auch an Gemeinden, Vereine und Unternehmen ergehen Energiespar-Tipps. „Jeder ist aufgefordert, etwas zu tun“, so Energie-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP), Verpflichtendes lehnt er aber ab.