Mehr Bio-Kost in Kindergarten und Schule gewünscht

81 % der fleischessenden Bevölkerung in Österreich gab an, sich vorstellen zu können an einem Tag pro Woche kein Fleisch zu essen: „Auf Fleisch zu verzichten, um dafür um dasselbe Geld 100% biologische Lebensmittel in Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Kantinen konsumieren zu können, stellt ein guter Deal dar. Diese Maßnahme ist auf individueller Ebene einfach zu erfüllen und hat im großen Ganzen viele positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Umwelt und den Klimaschutz.“, wünscht sich Michaela Russman, die mit den Biowirtinnen Teil der Bewegung „Enkeltaugliches Österreich“ ist.