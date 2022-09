Rasen zu schlecht? Leipzig pfeift aufs Bernabeu

Vorgesehen war das Abschlusstraining am Dienstagnachmittag im Bernabeu gewesen. Marco Rose entschied mit seinem Team aber wegen „schlechter Platzverhältnisse“ dagegen. Stattdessen gab‘s am Vormittag das Abschlusstraining in der heimischen Anlage. Erst dann ging‘s ab nach Madrid. Wo die Spieler dann sehr wohl den Stadionrasen betraten, um sich zu akklimatisieren. Nur Training gab‘s halt keines, stattdessen die Pressekonferenz mit Neo-Cheftrainer Marco Rose und Mittelfeldler Emil Forsberg.