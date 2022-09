Affenpocken: Wien schaltet 360 Impftermine frei

Diese postexpositionellen, also nach Kontakt verabreichten Impfungen erfolgen mit voller Dosis und sollen so rasch wie möglich nach Krankheitskontakt erfolgen - bestenfalls innerhalb von vier Tagen bis maximal 14 Tagen. Auch in diesem Fall seien zwei Impfungen im Abstand von 28 Tagen vorgesehen. „Für Personen, die vor Jahrzehnten mit den damals verwendeten Pockenimpfstoffen geimpft wurden, reicht eine Impfung, da von einer gewissen Immunität ausgegangen werden kann“, erklärte Dujakovic.