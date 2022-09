Nach Torgala begann Zittern um Marko Arnautovic

Im Wettbüro Außenseiter

Dass die Führung in der Torschützenliste von langer Dauer sein wird, bezweifeln zumindest die Buchmacher: Wer „MA9“ auch am Saisonende vorne sieht, bekommt derzeit das 15-Fache des Einsatzes. Favoriten auf die Krone bleiben Ciro Immobile (Lazio Rom) und Dusan Vlahovic (Juventus Turin, beide Quote 3,5), gefolgt von Inter Mailands Romelu Lukaku (7).