Balkonsturz: Arzt für Einweisung des Bruders (11)

Nach dem tödlichen Sturz eines neun Monate alten Babys von einem Balkon in Wien-Donaustadt - sein elf Jahre alter Bruder wird verdächtigt, mit der Tat in Zusammenhang zu stehen - hat ein Amtsarzt den älteren Buben nun untersucht. Der Mediziner kam zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine psychiatrische Abteilung vorliegen würden. Die Polizei führt indes keine weiteren Ermittlungen mehr.