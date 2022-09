Atommüll-Endlager 100 km vor Österreichs Grenze

In der Schweiz ist ein Grundsatzentscheid für ein Endlager für Atommüll gefallen. Das Tiefenlager soll im Gebiet Nördlich Lägern in den Kantonen Zürich und Aargau in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze und rund 100 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt gebaut werden, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Montag mitteilte. Der Eingang soll in der Gemeinde Stadel liegen.