Atommüll-Endlager in Österreich soll 2024 kommen

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Sonntag in der ORF-Sendung „ZiB1“ an den neuen Anlauf für ein Endlager für radioaktiven Abfall erinnert. Die Standortsuche für ein heimisches Atommüll-Endlager startete bereits im Jahr 2018, bis 2024 soll sie abgeschlossen ein. Die Abfälle lagern seit 1974 im niederösterreichischen Forschungszentrum Seibersdorf. Rund 12.000 Behälter, die je 200 Liter fassen, sind inzwischen im Zwischenlager.