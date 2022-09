Siegeszug der Frauen beim Filmfest Venedig

Zu den Ausgezeichneten des diesjährigen Festivals zählen außerdem der italienische Regisseur Luca Guadagnino, der für „Bones and All“ den Silbernen Löwen für die beste Regie gewann, und der inhaftierte iranische Filmemacher Jafar Panahi, der für „No Bears“ den Spezialpreis der Jury erhielt. Die Preise als beste(r) Schauspieler(in) bekamen mit Cate Blanchett („Tár“) und Colin Farrell („The Banshees of Inisherin“) zwei große Filmstars. Die Auszeichnung für das beste Drehbuch ging auch an „The Banshees of Inisherin“ und damit an Martin McDonagh. Was zeichnete diese unterschiedlichen Werke am Ende aus? „Wir haben nach Filmen gesucht, die unsere Herzen haben schneller schlagen lassen“, beschrieb es Moore.